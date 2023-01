Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã com jornalistas setoristas, no Palácio do Planalto - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã com jornalistas setoristas, no Palácio do PlanaltoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/01/2023 18:57

Brasília - Uma pesquisa promovida pela AtlasIntel mostra que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem sido valiado como ótimo ou bom por 41,3% da população. Em contrapartida, cerca de 38,4% consideram como ruim ou péssimo as quase duas semanas de governo. A pesquisa foi realizada com 2.200 pessoas, entre os dias 10 e 11 de janeiro, dois dias após os ataques em Brasília.

Entre os que acham o governo regular, encontram-se 14,3%. 6% não responderam à pergunta.

Quando os entrevistados foram questionados sobre o desempenho de Lula, 51,1% o aprovam. Tal número se aproxima do percentual de votos em que o presidente foi eleito (50,9%). Já 41,6% desaprovam o desempenho do petistas. 7,4% não souberam responder.

Já sobre as expectativas, os números se assemelham. 53,7% acreditam que as ideias propostas pelo governo serão melhores que as vistas no mandado do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 41,9% discordam acham que será pior. 4,4% acham que será igual.

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirma que "a rejeição de Lula caiu um pouco, mas nada muito impressionante. Geralmente o efeito positivo para a popularidade do vencedor de uma eleição presidencial é maior." Ele considera que o quadro se intensifica com a "polarização".

Para os entrevistados, a área que o Brasil tende a melhorar no atual governo será nas relações internacionais, ao qual 63% acredita um melhor desempenho, e 29% acha que será pior que o antigo governo.

Já sobre a corrupção, o quadro é mais pessimista: 42% dos entrevistados acreditam que a nova gestão será melhor no combate, contra 46% que esperam um desempenho pior.

Na economia e facilidade nos negócios, mas da metade dos entrevistados (55%) se mostram confiantes que o governo Lula terá um bom desempenho, contra 38% que discordam disso.

Quando questionados sobre como esperam que o quadro econômico esteja daqui a seis meses, 49% acreditam que a situação familiar estará melhor, 19% acham que não haverá diferença e 32% creem que irá piorar. Já sobre a situação econômica do Brasil, 53% acreditam na melhora, 11% que não mude nada e 36% que piore.

Os entrevistados foram perguntados sobre o governo anterior e qual era o legado que ele havia deixado. 40% acreditam que foi um legado muito negativo e 10,8% apenas como negativo. Em contrapartida, 23,6% acreditam que deixou um legado muito positivo e 13,8% como apenas positivo.

Bolsonaro foi pauta de uma das perguntas, ao serem questionados sobre a imagem do ex-presidente. 43% das pessoas veem como positiva e 54% como negativa. Já Lula possui uma aprovação de 52% da população, contra 44% que consideram a imagem do presidente negativa.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.