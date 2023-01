Brasil

GSI dispensou reforço de guarda no Planalto horas antes da invasão dos golpistas

Pedido na sexta-feira (7), batalhão reforçou no sábado a segurança do prédio. O domingo, porém, amanheceu na Esplanada com a sede do governo federal apenas com o efetivo da guarda normal

Publicado 12/01/2023 17:07 | Atualizado há 2 horas