Ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães - Wilson Dias/Agência Brasil

Ex-presidente da Caixa, Pedro GuimarãesWilson Dias/Agência Brasil

Publicado 12/01/2023 20:48 | Atualizado 12/01/2023 20:50

São Paulo - A presidente da Caixa, Rita Serrano, afirmou que o resultado da investigação feita pela Corregedoria do banco em relação às denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da instituição Pedro Guimarães foi enviado aos órgãos devidos, tais como o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Comissão de Ética Pública.



"O papel do banco encerrou. Agora, nós dependemos do encaminhamento desses órgãos", declarou Serrano, em entrevista coletiva após cerimônia de posse nesta quinta-feira (12).



Sobre o retorno da vice-presidência de Pessoas, Serrano declarou que "o banco todo tá sob avaliação" diante da nova gestão do governo federal. De acordo com ela, ocorre uma reestruturação na instituição para fortalecer a área de governança do banco. "Nós pretendemos recriar a área de vice-presidência de Pessoas que entendemos que é importante valorizar os trabalhadores do banco".

Pedro Guimarães foi acusado de assediar sexualmente ao menos cinco funcionárias. Nas denúncias, as vítimas relataram abordagens inapropriadas do então presidente do banco.