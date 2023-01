Felisberto de Almeida Sampaio e Inalda Ribeiro Sampaio morreram tentando resgatar o filho - Reprodução

Um casal morreu afogado na última terça-feira, 10, após entrar no mar para tentar salvar o filho que também estava se afogando na praia de Camaçari, em Lucena, na Paraíba. Segundo o subtenente do Corpo de Bombeiros, Diogo Marques, o adolescente foi resgatado por pescadores.

As vítimas do afogamento, Felisberto de Almeida Sampaio, de 43 anos, e Inalda Ribeiro Sampaio, 42, "tentaram resgatar o filho que também estava se afogando. Houve tentativa de reanimação, mas eles não sobreviveram", disse o subtenente do Corpo de Bombeiros.



Equipe da corporação se dirigiu até o local. Foram feitas tentativas para reanimar o casal, mas sem sucesso. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Polícia Científica (IPC) de João Pessoa. Já o adolescente permanece internado em observação, mas passa bem, segundo Marques.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família é de Campina Grande, cidade que fica a pelo menos 150 quilômetros de Lucena. Pais e filho estavam passando alguns dias na região.