Minuta do decreto para mudar o resultado das eleições estava na casa de Anderson Torres - Divulgação

Minuta do decreto para mudar o resultado das eleições estava na casa de Anderson TorresDivulgação

Publicado 12/01/2023 16:31 | Atualizado 12/01/2023 16:51

Os agentes da Polícia Federal encontraram, durante a operação de busca e apreensão realizada na terça-feira, 10, na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres a minuta de um decreto para que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) estabelecesse o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 13, pelo jornal Folha de São Paulo. A medida teria como objetivo mudar o resultado da eleição vencida por Luiz Inácio Lula da Silva, em uma clara manobra de golpe.



Agora a PF vai iniciar as investigações para esclarecer em que circunstâncias a minuta foi elaborada e se ela chegou a ser discutida com Bolsonaro ou alguma outra autoridade do governo à época. Se tivesse sido publicado, o decreto seria inconstitucional.

Torres teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por conta dos atos terroristas de domingo, 8, em Brasília. O ex-ministro encontra-se de fperias nos Estados Unidos e prometeu se entregar à Justiça.

Nas redes sociais, a notícia da existência de uma minuta para mudar o resultado das eleições despertou reações. O deputado federal André Janones (Avante-MG) comentou no Twitter a informação, dizendo que “O golpe foi rascunhado”.