Agentes devem permanecer até o dia 31 de janeiro, data marcada para o fim da intervenção federal na segurança do DFJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 13/01/2023 11:31

Brasília - A Força Nacional receberá reforço nas atividades de segurança pública no Distrito Federal por policiais militares do Tocantins. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 13, na Portaria nº 282, e é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino.



A medida é adotada após a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília , que aconteceram no último domingo, 8. Segundo Dino, a determinação é "para pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal".

Os agentes devem permanecer até o dia 31 de janeiro de 2023, data marcada para o fim da intervenção federal na segurança do DF, que foi decretada no último domingo pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os policiais vão se unir a contingentes do Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas, Goiás, Rio Grande do Norte, Maranhão e Rio Grande do Sul, que já haviam sido autorizados em portaria anterior, publicada no DOU na última terça-feira, 10.



O documento diz ainda que o secretário nacional de Segurança Pública e o diretor da Força Nacional vão ser os responsáveis pelas providências que visam a efetivação da medida.