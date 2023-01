O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que ainda não há elementos para investigar o ex-presidente Bolsonaro - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 13/01/2023 14:45 | Atualizado 13/01/2023 14:59

Brasília - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta sexta-feira, 13, que ainda não há elementos para investigar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro no caso da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres que previa decretar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo, de acordo com o rascunho, era reverter o resultado da eleição em que Bolsonaro foi derrotado pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"A apreensão do documento em si mesma já é um fato relevante. É claro que isso constará do inquérito policial, porque configura ainda mais cabalmente que existe uma cadeia de responsáveis pelos eventos", disse Dino, durante coletiva de imprensa na sede do Ministério da Justiça.

E emendou: "Lembro também que o Ministério Público Federal, por intermédio de algumas dezenas de procuradores, solicitou que as investigações se refiram ao senhor Jair Bolsonaro. Mas claro que isso depende da requisição do Ministério Público nesse caso concreto, e nós não temos elementos ainda, neste instante, para afirmar que o senhor Bolsonaro é investigado, formalmente falando."