'Se não foi tentativa de assalto, o que foi?', questiona o humoristaReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/01/2023 14:27 | Atualizado 13/01/2023 14:28

Juiz de Fora (MG) - A Polícia Civil de Minas Gerais informou, na última quarta-feira, 11, que, diferentemente do que o humorista Gustavo Mendes relatara sobre as agressões sofridas em Juiz de Fora , ele não foi vítima de tentativa de assalto. "A conclusão é de que houve lesão corporal", afirma o delegado Daniel Buchmuller.

O caso aconteceu no dia 5 e repercutiu nas redes sociais após o humorista, que ficou conhecido por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff, ter publicado um vídeo em que aparece com a cabeça enfaixada por conta dos ferimentos.

Na gravação, Gustavo ressalta que não se trata de "uma encenação". "Eu sofri uma tentativa de assalto. Eu estava em um bar. De lá saindo, fui atacado por dois homens e uma mulher. Me agrediram, tomei pontos, [minha cabeça] dói muito ainda", disse.

Segundo Buchmuller, a investigação está dividida em duas fases. “A primeira foi a apuração da agressão sofrida pela vítima”. De acordo com o ele, para chegar a conclusão de lesão corporal, além de levantamentos realizados, foram ouvidos o humorista e testemunhas, incluindo o amigo de Gustavo que estava no local.

O delegado explicou ainda que minutos antes teria ocorrido um desentendimento entre a vítima e o investigado. “Logo após [o desentendimento], o agressor retorna ao local, há uma nova discussão e o investigado, não satisfeito, pega as pedras e acerta a cabeça do humorista, que inicia uma perseguição, pois o homem escapa”.

Em seguida, o delegado acrescenta que o humorista se encontrou com uma mulher, que estava mais distante de onde aconteceram os fatos. Ela estaria na companhia do suspeito, mas não participou da agressão. “Nesse momento, a vítima começa a discutir com ela e chegam duas testemunhas”, explica.



“Se for comprovado que a vítima mentiu dolosamente, alegando que teria sido assaltada, poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime” explicou Buchmuller, ao acrescentar que as investigações prosseguem para a segunda fase, quando serão apuradas a motivação da agressão e conduta da vítima.

O que afirma o humorista

Gustavo Mendes fez um questionamento em tom de indignação nas redes sociais. "Qual razão justificaria a violência, se não uma tentativa de assalto?", perguntou. A frase acompanha a legenda de um vídeo em que ele se manifesta novamente sobre o ocorrido.

"Agressão houve, óbvio. Olha como é que está a minha cara. Eu não posso trabalhar, nem tirar foto porque minha cara está assim. Já que não foi [assalto], traga esse cara a público, porque a mim todo mundo conhece", declarou.

O humorista ainda afirma que o suspeito o golpeou com pedradas na intenção de matá-lo. "Quero saber quem é o sujeito que me deu essas duas pedradas para matar, como estão na imagens. O que ele é? Por que a gente discutiu?", questiona, antes de narrar os fatos.

"O cara atravessa a rua, vem na minha direção e coloca a mão debaixo da blusa simulando uma arma. Eu vejo que não está armado. Ele vem pra cima de um amigo meu, que está com celular, entro no meio da situação para amedrontar [o suspeito]. Ele sai amedrontado, e me dá duas pedradas.

"A motivação foi política, homofóbica? Se não foi tentativa de assalto, o que foi? Displicentemente, eu fui pra cima dele e reagi ao assalto, uma coisa que eu nunca deveria ter feito. Agora, colocar em cheque a minha questão? Isso está invalidado por quê? Por quem? O que eu não quero é que isso fique mal esclarecido", frisou.

Pronunciamento da defesa

A advogada Lara Spada, que defende o humorista, publicou uma nota nesta quinta-feira, 12, na qual reforça e dá mais detalhes a cerca da versão do cliente.

"Cumpre esclarecer que o Sr. Gustavo Mendes, estava acompanhado de seu amigo João Victor, às 4 horas, aproximadamente, na Avenida Itamar Franco, local do fato, que ao saírem do bar em que estavam, Gustavo fora abordado por uma mulher na rua lhe pedindo dinheiro e a respondeu de forma veemente que não o faria. Irritada, a mesma contou para seu marido que se dirigiu ao outro lado da rua onde se encontrava o Sr. Gustavo Mendes com seu amigo aguardando o Uber", diz o comunicado.



"Neste momento, enquanto aguardava a sua viagem, vislumbra um homem atravessando a rua com a mão embaixo da blusa e em sua direção de forma contundente. Sentindo-se ameaçado, reagiu e disse ao rapaz para que o mesmo 'caísse fora dali e que não iria assalta-los'". Revoltado, o transeunte vira as costas e sai andando, quando, de repente, o mesmo pega duas pedras ao chão e as lança em direção do Sr. Gustavo Mendes, atingindo-o na cabeça", acrescenta a defesa.



"Tais informações podem ser comprovadas com as câmeras de segurança e as medidas cabíveis já estão sendo tomadas", conclui a advogada.

Diversos famosos manifestaram apoio ao humorista nas redes, entre eles a cantora Roberta Miranda, a atriz Samantha Schmutz, o ator Hugo Bonemer, a apresentadora Astrid Fontenelle e a ex-bbb Ana Paula Renault.

As investigações do caso são conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil, que integra a Delegacia Regional em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.



Conforme a chefe do 4º Departamento, delegada-geral Flávia Mara Camargo Murta, a PCMG continuará com os levantamentos em meio a várias provas, “sejam elas objetivas ou subjetivas, isto é, um conjunto de trabalho investigativo que é feito para chegar até uma conclusão”, finaliza.