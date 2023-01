Gustavo Mendes foi agredito em Juiz de Fora - Reprodução: redes sociais

Publicado 05/01/2023 13:18 | Atualizado 05/01/2023 13:51

Juiz de Fora (MG) - O humorista Gustavo Mendes foi agredido durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, 5, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Pelas redes sociais, o ator, que ficou famoso através das imitações da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), falou sobre as agressões e ressaltou: "Isso não é uma encenação". O crime foi confirmado pela Polícia Militar (PM).

Em um vídeo publicado em seu perfil, é possível o artista com a cabeça enfaixada por causa dos ferimentos. Ele conta que foi "atacado por dois homens e uma mulher por" volta das 2h quando saía de um bar. "Me agrediram e tomei pontos na cabeça. Dói muito ainda", disse. "De tudo isso é muito triste saber que Juiz de Fora parece estar largada, completou.

Em um certo momento, o humorista levanta e diz que o celular está sujo de sangue. Em seguida mostra a bermuda que estava vestindo no momento do assalto para os seguidores. A roupa ainda está suja e, segundo o artista, as marcas que estão nela também são de sangue.

"(...) Ainda está caindo a ficha do tamanho da agressão que eu sofri. Eu nunca sofri isso em nenhum lugar do país, dessa forma", lamentou. Ele finaliza agradecendo as equipes de atendimento do Hospital de Pronto Socorro da cidade, PM e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos abordaram o humorista e fingiram que estavam armados. Na ocasião, Gustavo percebeu e se negou a entregar o celular, foi então o momento em que um deles pegou uma pedra e atirou na cabeça dele. Ninguém foi preso até o momento e o caso segue "sendo apurado".





Gustavo Mendes foi candidato a deputado federal em Minas Gerais nas eleições de 2022 pelo Partido dos Trabalhadores (PT), mas não conseguiu se eleger. Ele teve 18.634 votos.

"Eu me coloquei à disposição nessa eleição porque achei que era importante que eu estivesse presente, como candidato a deputado federal em Minas Gerais. Não fui eleito. Agradeço a todos os quase 20 mil votos que tive, agradeço a cada um de você que acreditaram em mim", disse na ocasião.

O humorista acumulada um grande número de seguidores nas suas redes sociais. No instagram, a sua conta ultrapassa o número 980 mil. Já no Youtube, o artista possui mais de 817 mil inscritos.