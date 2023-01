No dia 4, Freixo anunciou a volta ao PT - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/01/2023 12:05 | Atualizado 13/01/2023 12:29

O deputado federal Marcelo Freixo (PT-RJ) foi oficializado como novo presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), vinculada ao Ministério do Turismo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 12.





Acabei de convidar o deputado @MarceloFreixo para presidir a EMBRATUR e me auxiliar a reconstruir o turismo brasileiro, reforçando nossa imagem junto aos mercados internacionais e, assim, atrair mais turistas para o Brasil. Convite aceito ✅ — Daniela Carneiro (@DanielaWaguinho) December 30, 2022

A mensagem foi repostada por Freixo, que agradeceu ao convite e afirmou que "o Brasil voltará ter protagonismo no setor." O anúncio de Freixo no cargo já havia sido feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas a informação ainda não tinha sido formalizada no DOU. A edição também publicou a exoneração de Gilson Machado Neto, ministro no governo Bolsonaro, do comando da agência.A atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Waguinho, foi quem convidou Freixo para assumir o cargo . No fim de dezembro, em uma publicação no Twitter, a ministra disse que o deputado vai auxiliá-la a "reconstruir o turismo brasileiro".A mensagem foi repostada por Freixo, que agradeceu ao convite e afirmou que "o Brasil voltará ter protagonismo no setor."

Quero agradecer a @DanielaWaguinho e ao presidente @LulaOficial pela confiança. Vamos trabalhar juntos para reconstruir a Embratur e transformar o turismo num instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de emprego. O Brasil voltará a ter protagonismo no setor. https://t.co/4H9BoekPQ8 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 31, 2022

Filiação ao PT

Aos 55 anos, ele se despediu do Partido Socialista Brasileiro (PSB) pelas redes sociais e reforçou o papel da estratégica aliança com o "novo" partido para recuperar o espaço perdido pela esquerda para o bolsonarismo no Rio de Janeiro.