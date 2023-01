No dia do ato golpista, o GSI teria disponibilizado para a segurança do Planalto apenas agentes da guarda comum de fim de semana - EVARISTO SA / AFP

Publicado 13/01/2023 17:57

Brasília - A Polícia Federal abriu inquérito para identificar agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) supostamente envolvidos na facilitação da entrada do manifestantes bolsonaristas radicais, que invadiram a Praça dos Três Poderes e vandalizaram as sedes do governo, no último domingo, 8 de janeiro.

Segundo matéria da 'Folha de S. Paulo', vídeos do momento da invasão estão sendo analisados, para verificar a atuação de servidores que suspostamente deram acesso aos terroristas. Milhares de pessoas que estavam presentes nos atos serão intimadas a depor.

No dia do ato de vandalismo, o GSI teria disponibilizado para a segurança do Planalto apenas agentes da guarda comum de fim de semana, ignorando a mobilização anunciadas nas redes sociais por bolsonaristas, incluindo parlamentes em fim de mandato e recém-eleitos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a dizer que acredita no envolvimento de policiais e militares que teriam facilitado a entrada dos na sede do Poder Executivo. Lula chegou a assistir as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, mas ainda não se pronunciou sobre o caso.