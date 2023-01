Perfil de Eduardo Leite no Twitter foi hackeado - Montagem

Perfil de Eduardo Leite no Twitter foi hackeadoMontagem

Publicado 16/01/2023 15:23 | Atualizado 16/01/2023 15:25

Porto Alegre - O perfil no Twitter do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi hackeado no último domingo (15). O usuário, que é verificado na plataforma digital, colocou uma foto de uma mulher loira com a camisa da seleção da Argentina de futebol. A página também ficou restrita, ou seja, apenas quem é seguidor pode verificar as postagens feitas pelo hacker.

A localização do perfil está no Líbano, o que pode dificultar com que Leite recupere a conta o mais rápido possível. A assessoria do governador declarou que ele tem sido vítima de ataques virtuais há um bom tempo e que não é a primeira vez que criminosos invadem o usuário dele no Twitter.

Na semana passada, os bandidos já tinham conseguido entrar no perfil. Porém, a equipe do gaúcho recuperou o perfil rapidamente. Só que agora os criminosos tiveram sucesso ao entrar na conta novamente. A assessoria de Eduardo tem conversado com a empresa para recuperar o perfil.

Apesar da invasão, os hackers ainda não fizeram nenhuma postagem. A última publicação na conta aconteceu no dia 8 de janeiro, quando o governador condenou o ato terrorista que aconteceu em Brasília por grupos que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

O perfil de Eduardo Leite no Twitter tem cerca de 250 mil seguidores. Durante as eleições de 2022, quando concorria ao cargo de governador, o tucano utilizava a plataforma com frequência para dialogar com os eleitores gaúchos. Ele venceu o segundo turno ao enfrentar Onyx Lorenzoni (PL-RS).

Eduardo Leite está em Davos

O governador do Rio Grande do Sul viajou para Davos, na Suíça. Ele participará do Fórum Econômico Mundial e se encontrará com autoridades de outros países. Seu retorno ao Brasil acontecerá ainda nesta semana.

Sem acesso ao usuário no Twitter, Eduardo Leite tem optado por publicar vídeos na sua conta do Instagram sobre sua passagem pelo país europeu. Até o momento, ele não fez qualquer menção sobre o ataque hacker que sofreu na plataforma digital.