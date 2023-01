Constantino e Zoe estavam afastados da emissora após instauração de inquérito do MPF - Twitter/Reprodução

Publicado 16/01/2023 19:49

Após o Ministério Público Federal abrir um inquérito para apurar a conduta do grupo Jovem Pan, a empresa decidiu demitir os comentaristas Rodrigo Constantino e Zoe Martinez, considerados dois dos mais nocivos à empresa, bolsonaristas e responsáveis por incitarem os atos antidemocráticos que tomaram Brasília.



A demissão foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora. Após ser questionada sobre outros grandes nomes do grupo, eles não responderam. O órgão vai investigar a veiculação de notícias falsas, estímulos a ataques antidemocráticos e comentários abusivos feitos por seus comentaristas.

Um dos presidentes do grupo, Antonio Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, também foi afastado do cargo, mas continua no conselho de administração da empresa."Numerosos conteúdos de informativos, entre reportagens, debates ao vivo e comentários no formato de coluna e opinião tem potencial para minar a confiança dos cidadãos na idoneidade das instituições judiciárias brasileiras e na higidez dos processos democráticos por elas conduzidos", diz o procurador regional dos Direitos do Cidadão adjunto em São Paulo, Yuri Corrêa da Luz, que assina o Inquérito.