Lula cita machismo em altos cargos de instituições em posse de Tarciana no BB - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Lula cita machismo em altos cargos de instituições em posse de Tarciana no BBFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 16/01/2023 20:12

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez há pouco um discurso de questionamento sobre o machismo que ainda impera na direção de importantes instituições no País. Ao citar a ex-presidente Dilma Rousseff, Lula citou o preconceito de indicar a primeira presidente mulher no Brasil e a primeira presidente mulher do Banco do Brasil.



"Eu tive o prazer de ser primeira pessoa a indicar uma mulher para ser presidenta do País. Sei quanto custou preconceito, vencer o ódio que tomava conta das pessoas", declarou em cerimônia de posse da nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), nesta segunda-feira (16). Segundo ele, o machismo "resultou na queda da presidenta Dilma".



"Você só tem um compromisso aqui, primeiro é tratar bem os teus parceiros, 85 mil pessoas que trabalham com você no Banco do Brasil, não andar nunca de nariz empinado porque virou presidenta, continue sendo essa mulher simples, porque é isso que vai fazer diferença", disse. "O Banco do Brasil tem que cuidar do povo que mais necessita."



Ao destacar o fato de Tarciana ser a primeira mulher a presidir a instituição, ele disse que não é "pouca coisa o que está acontecendo hoje".

"Por que durante tantos anos uma mulher não fez por merecer ser presidente do BB?", questionou. "O que esse cargo tem de tão especial que só pode ser exercido por homem?", emendou a pergunta.

"No BB, quem escolhe a direção é mais do que machista, com 1ª mulher na presidência em 214 anos."