Ministro dos Transportes Renan Filho - Divulgação

Publicado 17/01/2023 13:40

Brasília - O Ministério dos Transportes informou que adiou o anúncio do plano para os primeiros 100 dias de trabalho. O documento seria apresentado nesta terça-feira, 17, em coletiva de imprensa.

Segundo a pasta, que é comandada por Renan Filho, a divulgação precisou ser remarcada por conta de uma reunião com a Casa Civil.

O ministério já informou a nova data do anúncio. "A entrevista coletiva prevista para anunciar as prioridades do governo federal para os modos ferroviário e rodoviário foi transferida para quarta-feira, 18".