Homem tentava manobrar o veículo, quando perdeu o controle, bateu na parede e caiu do segundo andar do prédio - Reprodução/Redes Sociais

Homem tentava manobrar o veículo, quando perdeu o controle, bateu na parede e caiu do segundo andar do prédioReprodução/Redes Sociais

Publicado 17/01/2023 11:47 | Atualizado 17/01/2023 11:49

Balneário Camboriú (SC) - Uma jovem de 22 anos teve ferimentos graves após ser fortemente atingida por um carro que quebrou a parede da garagem e caiu do segundo andar de um prédio em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 16. Um bebê e outras duas mulheres estavam junto com a vítima, mas não foram atingidos.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento exato do acidente. Na gravação, é possível ver que, por volta das 15h30, o carro atinge um tapume de obras, o qual cai sobre a vítima. Somente depois o veículo vai ao chão. O vídeo ainda mostra que o condutor foge do local. Diversas pessoas correram para tentar prestar socorro. Confira:

Carro atravessa parede de prédio e atinge mulher em Santa Catarina

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#SantaCatarina #ODia pic.twitter.com/1gFJY6D0q2 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 17, 2023

A Polícia Militar e a BC Trânsito confirmaram que o homem não prestou socorro. Ele foi encontrado no Hospital do Coração. Após ser realizado teste, não foi detectada ingestão de álcool por parte do motorista. Quando tiver alta médica, o homem será levado até a delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi levada de helicóptero ao Hospital Municipal Ruth Cardoso em estado grave.

Já o condutor fugiu do local, mas foi encontrado no Hospital do Coração. Após ser realizado teste, não foi detectada ingestão de álcool por parte do motorista. Quando tiver alta médica, o homem será levado até a delegacia.

O acidente aconteceu no momento em que o homem tentava manobrar o veículo, quando perdeu o controle, bateu na parede e caiu do segundo andar do prédio. O condutor não é o dono do veículo.

Ainda conforme a PM, o proprietário é natural do Paraguai, alugou um apartamento no edifício, e havia deixado a chave do carro na portaria. A Defesa Civil foi chamada ao local para vistoriar a estrutura do prédio. As polícias Civil e Científica também foram acionadas.