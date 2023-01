Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 17/01/2023 09:38

Davos - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na segunda-feira, 16, que se surpreendeu com o grau de preocupação da comunidade internacional com os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília há pouco mais de uma semana . "Eles estão muito chocados com o que aconteceu e de certa maneira aliviados pelo fato de a resposta ter sido pronta e consistente", afirmou a jornalistas, durante o Fórum Econômico Mundial (FEM), em Davos.