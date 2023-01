Elizamar Silva e os três filhos estão desaparecidos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/01/2023 10:41 | Atualizado 17/01/2023 11:09

As Polícias Civis do Distrito Federal (DF), de Goiás e de Minas Gerais investigam o desaparecimento de oito integrantes de uma mesma família. Seis corpos ainda não identificados foram encontrados carbonizados dentro de carros que pertenciam a duas das pessoas desaparecidas. Os fatos aconteceram entre a última quinta-feira, 12, e domingo, 15.

Elizamar Silva, de 39 anos, saiu conduzindo o seu veículo, na quinta, 12, levando seus três filhos, menores de idade (um casal de gêmeos, de 6 anos, e de uma outra criança, de 7), para Paranoá, a cerca de 40 quilômetros de Santa Maria, também no Distrito Federal. De acordo com a polícia, ela estava indo ao local para buscar o marido, com quem não estava se relacionando, no condomínio da mãe dele.

Na sexta-feira, 13, o veículo foi encontrado carbonizado, com quatro corpos na mesma condição, na cidade de Cristalina, Goiás, a 100 quilômetros de Santa Maria.

No dia seguinte, 14, um outro carro com mais dois corpos também foram encontrados carbonizados, na Rodovia BR-251, na região da cidade de Unaí, em Minas Gerais.. O dono do veículo era o sogro de Elizamar.

No domingo, 15, o desaparecimento de mais quatro pessoas da família da cabelereira foi registrado: o marido, de 30 anos, pais das crianças que desapareceram; a sogra, de 52 e o sogro, 54; e a cunhada, irmã do esposo, de 25 anos.

Ainda não é possível afirmar, de acordo com a polícia, que os quatro corpos encontrados na quinta-feira, 12, sejam da mesma família desaparecida, mas o delegado do caso, que corre na 33ª DP, disse que "os indícios apontam tal hipótese".