Crimes aconteceram em Alfenas, no sul de Minas Gerais - Divulgação/PCMG

Publicado 17/01/2023 14:05

Alfenas (MG) - A Polícia Civil de Minas Gerais informou, nesta segunda-feira, 16, que prendeu um homem de 57 anos suspeito de estuprar a própria neta, de 9, e armazenar vídeos íntimos da criança. Ele foi detido em Alfenas, no sul do estado.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na última sexta-feira, 13. A Polícia Civil apurou que o suspeito, além de cometer os abusos, pedia que a criança se gravasse nua para ele, em troca de doces. Os crimes aconteciam desde que a vítima tinha 5 anos.

As investigações, comandadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Alfenas, começaram após o irmão da vítima encontrar no celular do avô um dos vídeos em que a criança aparecia nua.

O mandado foi cumprido no momento em que o investigado prestava esclarecimentos na delegacia. O suspeito responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de cena de nudez envolvendo criança.