Proposta do observatório é dialogar com o Poder Judiciário, afirmou o ministroValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 17/01/2023 15:31

Brasília - O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou nesta terça-feira, 17, em publicação no Twitter, que instalará o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas. De acordo com o ministro, a proposta do observatório é dialogar com o Poder Judiciário "e demais instituições do sistema de justiça e de segurança pública", publicou.