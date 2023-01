Alan Diego dos Santos foi preso no Mato Grosso - Divulgação/Polícia Civil

Alan Diego dos Santos foi preso no Mato GrossoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 17/01/2023 18:22 | Atualizado 17/01/2023 18:23

Cuiabá - Alan Diego dos Santos foi preso nesta terça-feira (17) apo se entregar na delegacia de Comodoro (MT). Ele é um dos suspeitos de estar envolvido na tentativa de explosão em um caminhão-tanque em Brasília. O rapaz era procurado pela polícia desde dezembro do ano passado.

Segundo as investigações, Alan participou da instalação de um explosivo próximo do aeroporto da capital federal. Além da tentativa de terrorismo na véspera de Natal, ele também é suspeito de ter participado do ato de vandalismo promovido por bolsonaristas em 12 de dezembro, em Brasília.