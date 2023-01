Elizamar Silva e os três filhos estão desaparecidos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 18/01/2023 10:20 | Atualizado 18/01/2023 11:26

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu três suspeitos de envolvimento na morte da cabeleireira Elizamar da Silva, 39 anos, e dos três filhos pequenos . Outras duas mulheres — a sogra, Renata Juliene Belchior, 52, e a cunhada Gabriela Belchior de Oliveira, 25 — estão desaparecidas. O marido e o sogro teriam encomendado a morte da família.

Segundo a PCDF, um dos presos, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, confessou que o marido, Thiago Gabriel Belchior, 30, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro dela, o contrataram por R$ 100 mil para matar a família. Ele afirmou ainda que um outro preso, Gideon Batista de Menezes, 55, também iria receber parte do dinheiro para matar a mulher, os três filhos e as outras duas mulheres.

Segundo ele, outras duas pessoas também participaram do crime: a amante de Marcos Antonio e a filha da mulher. As duas não foram localizadas pela polícia.

Em depoimento, Horácio revelou que ele, Gideon, Marcos Antônio e Thiago realizaram o sequestro das mulheres, que ficaram em cativeiro por cinco dias. O preso Fabrício Silva Canhedo, 34, seria o responsável por vigiar as vítimas.



De acordo com a investigação, Renata teria vendido uma casa na região de Santa Maria por R$ 400 mil, o que teria sido a motivação do crime. Marcos queria matá-la para ficar com o dinheiro e fugir com a amante. Após não conseguirem o dinheiro durante o cárcere, os suspeitos as levaram de carro para Unaí (MG), onde as asfixiaram e incendiaram dentro do veículo.



As crianças mortas eram filhas de Thiago e netas de Marcos Antônio. Gabriel tinha 7 anos, enquanto os gêmeos Rafael e Rafaela, 6. Os corpos da mãe e irmã de Thiago, esposa e filha de Marcos Antônio ainda não foram encontrados. Ambos os supostos mandantes, Thiago e Marcos Antônio também não foram localizados.



Gideon foi preso na manhã desta terça (17), mas optou por ficar em silêncio. Fabrício também foi preso na data.

Entenda o caso

Elizamar Silva saiu conduzindo o seu veículo, na quinta, 12, levando seus três filhos, para Paranoá, a cerca de 40 quilômetros de Santa Maria, também no Distrito Federal.

De acordo com a polícia, ela estava indo ao local para buscar o marido, com quem não estava se relacionando, no condomínio da mãe dele.

Na sexta-feira, 13, o veículo foi encontrado carbonizado, com quatro corpos na mesma condição, na cidade de Cristalina, Goiás, a 100 quilômetros de Santa Maria.

No dia seguinte, 14, um outro carro com mais dois corpos também foram encontrados carbonizados, na Rodovia BR-251, na região da cidade de Unaí, em Minas Gerais. O dono do veículo era o sogro de Elizamar.

No domingo, 15, o desaparecimento de mais quatro pessoas da família da cabelereira foi registrado: o marido, de 30 anos, pais das crianças que desapareceram; a sogra, de 52 e o sogro, 54; e a cunhada, irmã do esposo, de 25 anos.