Ministério da Justiça ainda não designou os novos superintendes da PRFDivulgação / PRF

Publicado 20/01/2023 10:20

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 20, traz a dispensa de Paulo Fernando Nunes Moreno da função de superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Piauí. Com isso, todos os 27 superintendentes regionais dos estados da PRF foram dispensados da função. Edição extra do DOU de quarta-feira, 18, trouxe os atos de dispensa dos outros 26 ocupantes do cargo nos estados. O governo ainda não designou os nomes que irão substituir os superintendentes.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou o nome do delegado Cezar Luiz Busto de Souza para ocupar o cargo de superintendente regional da Polícia Federal no Distrito Federal. O Decreto de designação para o cargo foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Cezar Busto já tinha sido anunciado para o cargo desde que o então superintendente da PF no Distrito Federal, delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos, foi dispensado do posto em 10 de janeiro, após os atos radicais de golpistas em Brasília.