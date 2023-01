As ministras SÎnia Guajajara (Povos Indígenas) e Nísia Trindade (Saúde) destacam a gravidade da situação sanitária na Terra Yanomami - Reprodução/Twitter

Publicado 21/01/2023 13:28

Brasília - Ao menos 99 crianças do da comunidade indígena Yanomami já morreram como consequência do avanço do garimpo ilegal na região que abriga a maior reserva indígena do país. O alarmante levantamento do Ministério dos Povos Indígenas divulgado na sexta-feira, 20, véspera da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra Sônia Guajajara e da comitiva com outros sete ministros a Boa Vista, neste sábado, 21. Segundo a apuração, as mortes foram causadas, na maioria dos casos, por desnutrição, pneumonia e diarreia. As vítimas são crianças de uma quatro anos, os dados são referentes ao 2022. De acordo com a pasta, há uma estimativa de que, ao menos, 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome no território.