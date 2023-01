Carloman Santos Nogueira é o quarto suspeito pela chacina de família de Elizamar procurado pela Polícia Civil do DF - Polícia Civil DF/ Divulgação

Carloman Santos Nogueira é o quarto suspeito pela chacina de família de Elizamar procurado pela Polícia Civil do DF Polícia Civil DF/ Divulgação

Publicado 22/01/2023 13:17

Brasília - A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou, neste domingo, 22, a identidade e foto do quarto suspeito de participação no desaparecimento e na morte de sete pessoas da família da cabeleireira Elizamar Silva. Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos, morador da região de Santa Maria, no DF, é mais um procurado pelo envolvimento na chacina.

Ao todo, dez pessoas da mesma família desapareceram nos últimos dias. O corpo de sete foram encontrados, e cinco já foram identificados como os de Elizamar Silva e de seus três filhos: Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos. Os quatro corpos estavam carbonizados dentro de um veículo encontrado em Cristalina, Goiás, na sexta-feira, 13.

O quinto corpo identificado é do sogro de Elizamar, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos. Apontado como um dos suspeitos de envolvimento no crime, ele foi encontrado em uma cova no cativeiro, decapitado e esquartejado, na cidade de Planaltina. Sua identidade foi confirmada por meio das digitais. A mesma técnica que perícia da Polícia Civil usou para confirmar o nome de Carlomam, que deixou impressões digitais no covil usado pela quadrilha e no carro de um dos suspeitos.

Até o momento, três suspeitos foram presos no caso ainda choca e intriga o país a cada detalhe divulgado com da investigação. São eles Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. Em depoimento, Horácio disse que Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido da cabeleireira, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar, foram os mandantes. Thiago está desaparecido.

A polícia do DF crê que a bárbaro crime foi motivado por dinheiro e suspeita os outros dois corpos não identificados são da sogra e da cunhada de Elizamar: Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior, de 25 anos. Os investigadores ainda confirmaram que mais duas pessoas estão desaparecidas: a ex-mulher do sogro da cabelereira, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha de Cláudia e Marcos Antônio, Ana Beatriz Marques de Oliveira.