Bruno Pereira e Dom Philips foram mortos no Vale do Javari, na AmazôniaReprodução

Publicado 23/01/2023 17:43 | Atualizado 23/01/2023 17:45

Manaus - A Polícia Federal confirmou, nesta segunda-feira (23), que Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia", foi o mandante dos assassinatos de Dom e Bruno em junho de 2022. A informação foi dada por Alexandre Fontes, superintendente da PF no Amazonas, durante coletiva de imprensa. Ele ressaltou que Villar fornecia munições para Jefferson e Amarildo, acusados de matar o indigenista e o jornalista.

"Não tenho dúvida que o mandante foi o Colombia. Temos provas que ele fornecia as munições para o Jefferson e o Amarildo, as mesmas encontradas no caso. Ele pagou o advogado inicial de defesa do Amarildo", disse no encontro com jornalistas.

Colômbia é um comerciante que mantém uma loja de itens para caça e pesca no vilarejo peruano de Islândia, na região do Vale do Javari. No início de julho do ano passado ele se presentou à PF voluntariamente e foi detido por estar usando documentos falsos.

Ele foi solto em outubro do ano passado após pagar uma fiança no valor de R$ 15 mil. Depois dele descumprir medidas que deveriam ser seguidas durante a liberdade provisória, Ruben foi preso novamente em dezembro de 2022.

Villar é suspeito de integrar uma quadrilha que se beneficia da pesca e caça ilegais no interior da terra indígena Vale do Javari.