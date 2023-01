Antônio Cláudio Alves apareceu em imagens de câmera de segurança quebrando relógio - Fantástico/Reprodução

Publicado 23/01/2023 20:12 | Atualizado 23/01/2023 20:13

Brasília - A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na tarde desta segunda-feira, 23, Antônio Cláudio Alves Ferreira, suspeito de participar de ataques aos Três Poderes no último dia 8 de janeiro. É ele que aparece em imagens de câmera de segurança quebrando um relógio raro entregue a Dom João VI.



Segundo os investigadores, Ferreira foi preso em Uberlândia, no triângulo mineiro. A Polícia não informou ainda o local onde o suspeito foi encontrado.

Os atos golpistas do dia 8 de janeiro são investigados em quatro inquéritos abertos por ordem do Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. São investigados executores, financiadores e autores intelectuais da ofensiva violenta, além de autoridades públicas sob suspeita de omissão e conivência. O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por suposta incitação aos atos antidemocráticos.



Com relação aos presos por participação na ofensiva golpista, o ministro Alexandre de Moraes converteu em preventiva - sem data para terminar - a prisão em flagrante de 942 radicais. Outros 464 investigados obtiveram liberdade provisória, mas terão de seguir uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.