Ativista do MTST é nomeado secretário no governo Lula - Twitter/Reprodução

Publicado 24/01/2023 17:12

O governo Lula anunciou nesta terça-feira (24) a nomeação de Guilherme Simões Pereira, ativista do MTST ( Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto ) para ser secretário Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. A pasta faz parte do Ministério das Cidades, comandada por Jader Filho (MDB-PA).



A Secretaria Nacional Políticas para Territórios Periféricos não existia em outros governos, ou seja, é uma estrutura inédita do governo federal. Em 2022, durante a campanha eleitoral, Lula visitou o Complexo do Alemão e prometeu criar um setor exclusivo para discutir políticas públicas em favor das melhorias das pessoas que moram nas periferias do Brasil.

Na biografia de Simões postada nas redes sociais, ele se coloca como “militante do MTST, do movimento negro e morador do Grajaú”, bairro do extremo-sul de São Paulo. "Enorme honra e responsabilidade! Agora é trabalhar pra que as quebradas sejam o centro da nossa política urbana. A periferia veio pra ficar", postou no seu perfil no Twitter.



Guilherme Boulos comemorou



Guilherme Boulos, deputado federal eleito pelo PSOL de São Paulo, comemorou a nomeação de Simões. O psolista tem forte ligação com o presidente Lula e com membros do PT, tanto que foi cogitado a assumir o cargo de ministro das Cidades, pasta recriada.



"A periferia vai ser o centro! Nosso companheiro Guilherme Simões foi nomeado para a Secretaria de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades. Militante do MTST, do movimento negro e morador Grajaú, a voz periférica vai estar bem representada", comentou.



Boulos é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024. Lula e lideranças do PT, como o ministro da Fazenda Fernando Haddad, já se pronunciaram publicamente que apoiarão o psolista na disputa pelo executivo paulistano.



Em 2020, Boulos concorreu ao cargo em uma chapa pura – Luiza Erundina, também do PSOL, foi sua vice – e chegou ao segundo turno, derrotando outros dois nomes da esquerda: Márcio França (PSB) e Jilmar Tatto (PT). No segundo turno, perdeu para Bruno Covas (PSDB).