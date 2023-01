Aluna de Medicina da USP perdeu R$ 330 mil da formatura em apostas - Reprodução / TV Globo

Publicado 24/01/2023 17:42

A aluna de Medicina da Universidade de São Paulo ( USP ) Alicia Dudy Muller, que confessou ter desviado quase R$ 1 milhão do dinheiro de formatura , apostou cerca de R$ 500 mil na Lotofácil e ganhou 17 vezes, embolsando R$ 170 mil.



De acordo com a Polícia Civil, a estudante perdeu ao menos R$ 330 mil, mas o valor ainda pode ser atualizado conforme o avanço das investigações.

Conforme as informações, os gastos mensais de cartão de crédito de Alicia passaram de R$ 2.000 para R$ 7.000. Depois de transferir a quantia da comissão de formatura para as contas pessoais dela, a jovem usava o dinheiro para bancar aluguel de carro, um apartamento na Vila Mariana, um celular de última geração e um tablet, além de outros gastos pessoais, como aplicativos de delivery.



A lotérica em que Alicia fez as apostas pagou aproximadamente R$ 300 mil em diversos prêmios, entre abril e novembro do ano passado — período em que a aluna começou a apostar.



"Pelo que a gente apurou, ela apostou cerca de R$ 500 mil, foi premiada 17 vezes e ganhou R$ 170 mil", informou o delegado Guilherme Santos Azevedo.



Nesta terça-feira (24), a polícia apreendeu o carro que Alicia alugava por R$ 2.000 ao mês, três cartões de crédito, um HD, um tablet avaliado em R$ 6.000, dois celulares e um notebook . O iPhone que a jovem usava era alugado por R$ 3.000 ao ano.



Os investigadores, agora, irão analisar o conteúdo encontrado nos aparelhos eletrônicos apreendidos para comparar com o depoimento prestado pela estudante na última quinta (19).

Segundo o delegado, as faturas da jovem saltaram para R$ 7.000 ao mês a partir de abril do ano passado — depois de começar a fazer as apostas. "Tem muito gasto com iFood", disse o delegado.



"Em novembro de 2021, ela fez vários débitos de R$ 1.000. Como você ganha R$ 4.000 por mês e em três dias gasta R$ 5.000 no débito?", questionou.



Estudante confessou o desvio



Alicia Dudy Muller Veiga prestou depoimento à Polícia Civil na última quinta e confessou ter desviado o dinheiro , sendo indiciada por apropriação indébita . A estudante vai responder em liberdade, mas há chance de ela ser alvo de um pedido de prisão preventiva.



Conforme a delegada Zuleika Gonzalez, ao assumir que o dinheiro não estava sendo bem administrado pela "Ás Formaturas", ela optou por investir todo o montante financeiro de maneira independente. Nubank e Banco do Brasil foram os bancos usados por ela para guardar o dinheiro.



Quando se deu conta de que os investimentos não estavam dando resultado, Alicia, então presidente da comissão de formatura da turma 106 da FMUSP, começou a se desesperar e passou a fazer apostas em casas lotéricas .



Outra parte do dinheiro foi usado para custear despesas pessoais da estudante.



Além do inquérito que investiga a apropriação do valor da turma, Alicia também é investigada por estelionato e lavagem de dinheiro , no Deic de São Bernardo do Campo. A acusação parte dos donos da lotérica na qual a estudante tentou apostar quase R$ 900 mil em jogos .