Em publicação nas redes sociais, Lula aproveitou para elogiar recepção argentina Ricardo Stuckert/PR

Publicado 25/01/2023 09:38 | Atualizado 25/01/2023 09:40

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerra nesta quarta-feira, 25, sua visita oficial à Argentina e segue para o Uruguai. Por meio das redes sociais, o chefe do Executivo confirmou encontro com o presidente uruguaio Luis Lacalle Pou e também com o ex-mandatário Pepe Mujica.

Na publicação, Lula elogiou a recepção argentina e afirmou que "o Brasil está retomando seu papel de diálogo e parcerias com o mundo".

De acordo com agenda informada pelo Palácio do Planalto, a partida de Lula de Buenos Aires para Montevidéu deve acontecer às 10h30. Às 12h, ele se reúne com Lacalle Pou na Residência Oficial de Suarez e Reyes, onde fazem uma declaração conjunta à imprensa.



Já o encontro com o ex-presidente Mujica deve acontecer às 16h30. No início da noite, Lula deixa Montevidéu, com chegada à Base Aérea de Brasília prevista para 21h30.