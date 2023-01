Deputado Federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Deputado Federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Publicado 27/01/2023 09:49

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) protocolou nesta quinta-feira, 26, uma representação na Advocacia-Geral da União (AGU) sob a alegação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dissemina "desinformação" ao afirmar repetidamente que Dilma Rousseff sofreu "golpe de Estado". A petista foi alvo de impeachment em 2016 por promover "pedaladas fiscais".



No documento, Kim pede que a declaração de Lula seja analisada pela recém-criada Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que, de acordo com o governo, elaborará ações contra desinformação. Especialistas veem riscos na atuação do órgão e alertam que não há no ordenamento jurídico o conceito de desinformação.



"Quando o presidente da República passa a dizer, publicamente, que o impeachment - procedimento constitucionalmente previsto e parte indissociável do sistema de freios e contrapesos - é um 'golpe', a população fica desorientada a respeito do funcionamento das instituições democráticas e do arcabouço constitucional", diz texto. Procurada, a AGU não comentou a postagem.