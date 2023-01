Leo Índio participou dos atos antidemocráticos no DF - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/01/2023 12:56 | Atualizado 27/01/2023 13:46

Índio postou fotos e vídeos mostrando sua participação na invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma delas, ele aparece em cima do prédio do Congresso Nacional com os olhos vermelhos.

Leo era um dos líderes do Partido Liberal (PL) no Senado, mas foi exonerado em julho. Ele estava a meses sem comparecer. Índio ainda tentou se eleger deputado no Distrito Federal nas eleições em outubro, mas, com apenas 1.801 votos, não conseguiu.

Operação

A PF cumpre o total de 11 mandados de prisão preventiva. Cinco pessoas já foram presas nos estados de Minas Gerais (2); Santa Catarina (1); Espírito Santo (1) e Paraná (1). 27 mandados de busca e apreensão, também são realizados. Todos expedidos pelo Supremo Tribunal. A ação também acontece no Rio de Janeiro e Distrito Federal.

O objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília. Na data, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por pessoas que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.