Os ministros do Turismo, Daniela Carneiro, e dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, debateram pauta dos Direitos Humanos - Roberto Castro/MTur

Publicado 27/01/2023 13:05 | Atualizado 27/01/2023 17:48

Brasília - Fortalecer as pautas relativas aos Direitos Humanos no âmbito do Turismo, ampliando as ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e, também, da atividade turística para pessoas com deficiência, idosos e LGBTQIA+. Este foi o ideal do encontro realizado nesta quinta-feira (26/01) entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.

Acompanhados das equipes técnicas, os ministros conversaram sobre ações que podem ser desenvolvidas entre as Pastas. Um exemplo é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes durante todo o ano, em especial no Carnaval, onde há aumento do fluxo turístico, por meio do Código de Conduta Brasil.

O Código de Conduta do Brasil é um instrumento no qual empresas e prestadores de serviços turísticos assumem o compromisso de combater a exploração sexual contra crianças e adolescentes adotando ações de prevenção e enfrentamento ao crime.

“A transversalidade entre os ministérios é um lema do governo do presidente Lula e não temos dúvida de que juntos somos mais fortes e faremos entregas relevantes para a sociedade. A pauta dos Direitos Humanos é de responsabilidade de todos e iremos transformá-la em prioridade no turismo”, assegurou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

O ministro Silvio Almeida reforçou a importância da parceria. “O tema Direitos Humanos deve ser tratado por todo mundo e a ideia de fazer esse trabalho em conjunto fortalece a política pública voltada aos Direitos Humanos. Essa é a União e Reconstrução que o presidente Lula defende”, afirmou.

A reunião tratou, ainda, da atualização de três guias voltados a melhoria no atendimento de serviços turísticos com foco nos turistas com deficiência, idosos e LGBTQIA+. As publicações deverão ser assinadas em conjunto pelas pastas e existe a possibilidade da produção de novas edições para ampliação dos públicos tratados.