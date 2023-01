Durante o evento na praça a população pôde saber mais sobre saúde mental - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 26/01/2023 19:36 | Atualizado 26/01/2023 19:49

Belford Roxo - Quem cuida da saúde mental, cuida da vida. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Saúde Mental, promoveu nesta quinta-feira (26/01) uma ação de conscientização sobre a campanha “Janeiro Branco”, na Praça Eliaquim Batista. A campanha surgiu no Brasil em 2014 e este ano tem como lema principal: a vida pede equilíbrio.

Diversos membros das equipes de Centro de Atenção Psicossocial (Infantil, Adulto, e de Álcool e Drogas) estiveram presentes com a ajuda de voluntários, para realizar abordagens na praça e oferecer suporte referente à saúde mental. Na tenda instalada no Centro, a população aferiu a pressão e recebeu encaminhamentos para os equipamentos do município.

Morador da Abolição, Renaud Brazileiro aproveitou a tenda e buscou orientações Rafael Barreto / PMBR

A enfermeira do CAPS-AD, Ana Paula Procópio, reforçou a importância da ação na praça. “Estamos presentes com a missão de sensibilizar as pessoas para que cuidem da saúde mental, pois sabemos que a rotina acaba colocando a vida no automático e o desequilíbrio psicossocial afeta o físico”, comentou Ana. “O impacto emocional das perdas familiares e transtornos mentais causados pela pandemia ainda refletem nos brasileiros. Queremos nos mostrar presentes para dar esse conforto e acolhimento emocional a todos”, completou Thelma Oliveira, psicóloga da Saúde Mental do município.O morador do bairro Abolição no Rio de Janeiro, Renaud Brazileiro, 65 anos, estava passando pela praça e visitou a tenda buscando orientações. “As pessoas estão muito doentes, com depressão e ansiedade, é muito importante saber que temos uma equipe disposta a oferecer esse acolhimento profissional”, ressaltou. “Eu fico feliz de receber essa ajuda, vejo muitas pessoas reclamando dos desânimos e dificuldades. Vou aproveitar para indicá-las para receber tratamento especial também”, acrescentou a moradora do Bairro das Graças, Sônia Flausino, 66 anos.