A estrutura funcionará como um posto de segurança e atuação dos agentes, para melhor atender as necessidades dos policiais militares, e prestar um serviço de qualidade aos moradores - Divulgação / 39º BPM

Publicado 25/01/2023 18:26 | Atualizado 25/01/2023 18:27

Belford Roxo – O 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo), em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, instalou nesta segunda-feira (23/01), um container na Rua 4, no bairro Santa Tereza, em ocupação no Morro do Calundu.

A estrutura que funcionará como um posto de segurança e atuação dos agentes, foi cedida pela Prefeitura de Belford Roxo, a pedido da comandante do 39º BPM, a tenente-coronel PM Daniele Neder, para melhor atender as necessidades dos policiais militares que atuam na região, e prestar um serviço de qualidade aos moradores locais.