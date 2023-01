Paulo Lucas dos Reis Vieira, de 34 anos, foi localizado no bairro Guarus, em Campos dos Goytacazes - Reprodução

Paulo Lucas dos Reis Vieira, de 34 anos, foi localizado no bairro Guarus, em Campos dos GoytacazesReprodução

Publicado 25/01/2023 17:38 | Atualizado 25/01/2023 18:02

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com o apoio de agentes da 146ª DP (Guarus), prenderam na manhã desta quarta-feira (25/01), Paulo Lucas dos Reis Vieira, de 34 anos, acusado de atirar e matar um amigo, Douglas Muniz da Silva, de 21 anos, após uma discussão, em Belford Roxo, no dia 14 de janeiro deste ano . A mãe da vítima testemunhou o crime. Contra o suspeito, foi cumprido mandado de prisão temporária, expedida pelo juízo de Plantão Judiciário. O acusado foi localizado em Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense, do Estado do Rio de Janeiro.

Douglas Muniz foi morto a tiros após uma discussão na porta de casa Reprodução

De acordo com as investigações, o autor e a vítima, Douglas Muniz da Silva, que se conheciam há anos, tiveram uma discussão fútil. O acusado, então, se ausentou do local, retornou armado e atirou no amigo. O crime foi cometido na presença de muitas testemunhas, que conviviam com ambos. Douglas chegou a ser socorrido com vida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.O preso foi encaminhado à audiência de custódia.