Publicado 26/01/2023 10:22 | Atualizado 26/01/2023 10:47

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) realizam na manhã desta quinta-feira (26/01) uma operação nas comunidades do Castelar, Palmeira e do Rola, em Belford Roxo. Até o momento, um criminoso ficou ferido. Uma pistola, uma granada, rádio transmissor e drogas foram apreendidas pelos agentes.A ação conta com o apoio de policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti).O registro da ocorrência policial será feito na 54ª DP (Belford Roxo).