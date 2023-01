Os dois homens foram flagrados pelos agentes em um veículo atrelado a uma carrocinha no momento do despejo irregular - Divulgação

Publicado 26/01/2023 13:02 | Atualizado 26/01/2023 13:10

Belford Roxo – Dois homens foram detidos em flagrante por guardas municipais de Belford Roxo, nesta quarta-feira (25/01), quando realizavam o despejo irregular de lixo às margens do Rio Botas, na Avenida Atlântica, no bairro Xavantes.

Os veículos foram apreendidos pelos agentes de Belford Roxo Divulgação

Os dois homens foram flagrados pelos agentes em um veículo atrelado a uma carrocinha no momento do despejo irregular. As secretarias municipais de Mobilidade e de Meio Ambiente também foram acionadas para o local. Os agentes realizaram ainda uma perícia no local.Os acusados foram conduzidos e multados para o registro da ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).