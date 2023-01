A iniciativa visa atender melhor as necessidades dos policiais militares que atuam no bairro e prestar um serviço de qualidade aos moradores da área - Divulgação / 39º BPM

Publicado 26/01/2023 22:32 | Atualizado 26/01/2023 22:37

Belford Roxo – Os moradores do bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, passaram a contar nesta quinta-feira (26/01), com mais um ponto de segurança na região. Atendendo a solicitação da comandante do 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo), a tenente-coronel PM Daniele Neder, a Prefeitura implantou uma cabine blindada no bairro.



A iniciativa visa atender melhor as necessidades dos policiais militares que atuam no bairro e prestar um serviço de qualidade aos moradores da área.

A comandante do 39º BPM, a tenente-coronel PM Daniele Neder, com policiais militares junto a nova cabine blindada no Bom Pastor Divulgação / 39º BPM