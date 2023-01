Belford Roxo

PM prende ‘Laranjinha’ uma das lideranças do tráfico de drogas do Castelar, em Belford Roxo

Desde o início da manhã, os policiais militares do 39º BPM, com apoio do 21º BPM (São João de Meriti), realizam operações nas comunidades do Castelar, Palmeiras e do Rola

Publicado 26/01/2023 13:28 | Atualizado há 1 hora