A concessionária vai oferecer diversos serviços comerciais, como, troca de titularidade, pagamentos e negociações de débitos, inclusão na tarifa social e atualização cadastral - Divulgação

A concessionária vai oferecer diversos serviços comerciais, como, troca de titularidade, pagamentos e negociações de débitos, inclusão na tarifa social e atualização cadastralDivulgação

Publicado 27/01/2023 12:56

Belford Roxo - Para facilitar o dia a dia dos moradores de Belford Roxo, a ação "Águas do Rio com você" chegará neste sábado (28/01), das 8h às 15h, na Rua Itaiu, nº 139, Morro da Caixa D'água, no Bairro das Graças. A concessionária vai oferecer diversos serviços comerciais, como a troca de titularidade, pagamentos e negociações de débitos, inclusão na tarifa social e atualização cadastral.

Essa é mais uma iniciativa da empresa para levar facilidade no atendimento e conforto aos moradores da Baixada Fluminense. “Queremos atender a população de Belford Roxo de forma eficiente. Por isso, pensamos em um atendimento itinerante para que os clientes dessa região consigam resolver suas pendências mais próximo de casa, sem precisar se deslocar até uma de nossas lojas”, destacou Welinton Felipe, coordenador comercial da Águas do Rio, com atuação na Baixada.

Aqueles que não puderem comparecer ao atendimento presencial que será realizado neste fim de semana, podem buscar atendimento em uma das lojas físicas da Águas do Rio ou nos canais virtuais da empresa, acessando o endereço https://aguasdorio.com.br/

Confira a programação:

‘Águas do Rio com Você’

Data: 28/01/2023 (sábado)

Horário: das 8h às 15h

Local: Rua Itaiu, nº 139, Morro da Caixa D'água, no Bairro das Graças, Belford Roxo.