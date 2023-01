Guto (ao centro) e o Sargento PM Paulo Aguiar (D) com as medalhas Mérito Embaixador da Paz no Brasil - Divulgação

Publicado 27/01/2023 08:33

Belford Roxo - A dupla formada pelo sargento do 39º Batalhão da Polícia Militar (Belford Roxo), Paulo Henrique dos Santos Aguiar, conhecido como Paulo Maçã, de 44 anos, e o cidadão especial, Gutemberg Reis, de 25, o Guto, que brilham nas redes sociais com seus vídeos e com mais de 1 milhão de seguidores, foram homenageados com a medalha "Mérito Embaixador da Paz no Brasil". A premiação aconteceu nesta quarta-feira (25/01), na Faculdade Instituto Rio de Janeiro, no Centro, do Rio de Janeiro, durante o 18º encontro de autoridades promovido pela AIEB Brasil - Associação Internacional dos Embaixadores da Paz.



Guto e o sargento durante a cerimônia de entrega da medalha Embaixador da Paz no Brasil Divulgação

"Minha missão é fazer a inclusão social de todos que de alguma forma são discriminados por ser especial, não tendo as mesmas oportunidades das outras pessoas. Nesta luta tenho o apoio da comandante do 39º BPM, a tenente-coronel PM Daniela Nader, a quem sou grato. Meu sonho é que toda sociedade veja a criança ou o adulto especial com amor e carinho, como eu vejo o Guto. Quero agradecer a AIEB Brasil por essa honraria e dizer que estamos orgulhosos", disse o sargento Paulo Aguiar. A medalha destina-se aqueles cujas vidas exemplificam o ideal de vivência em benefício do próximo, e que se dedicam à promoção de valores morais universais, forte de vida familiar, cooperação inter-religiosa, Segurança Pública, harmonia entre os povos e suas diferentes culturas, transcendendo barreiras raciais, nacionais e religiosas.



O sargento do 39º BPM, Paulo Henrique dos Santos Aguiar, durante a premiação na Faculdade Instituto Rio de Janeiro Divulgação

Guto e o sargento de Belford Roxo, Paulo Aguiar, vem conquistando o mundo com suas mensagens de humor e emoção, nas redes sociais possuindo mais de 1 milhão e 200 mil seguidores em suas redes sociais, juntando Facebook, Tik Tok e

Guto é a primeira pessoa especial a receber a medalha Mérito Embaixador da Paz. O militar, além da referida insígnia, também recebeu as medalhas: Marechal Rondon, policial do ano, e a Tiradentes. Guto e o sargento de Belford Roxo, Paulo Aguiar, vem conquistando o mundo com suas mensagens de humor e emoção, nas redes sociais possuindo mais de 1 milhão e 200 mil seguidores em suas redes sociais, juntando Facebook, Tik Tok e Instagram