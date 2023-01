Washingthai sendo aclamado vencedor da luta final - Divulgação

Washingthai sendo aclamado vencedor da luta finalDivulgação

Publicado 27/01/2023 08:34

Belford Roxo - Na noite do último sábado (21/01), na cidade de Houston, nos Estados Unidos, foi realizado o evento "Texas Muay Thai Championships", que tem como finalidade reunir os grandes lutadores da modalidade. A luta pela disputa do cinturão norte-americano do meio médio foi entre o atleta de Belford Roxo, Washington Luiz dos Santos, de 41 anos, popularmente conhecido como Washingthai, contra Cyrus Washington (Diamante Negro), o lutador mais condecorado da terra do Tio Sam, com um cartel de 116 vitórias. No final da competição, o belforroxense venceu o combate por decisão unânime, tornando-se o novo campeão dos EUA.



Washingthai (direita) com o cinturão, o empresário Zack Bankston e treinador Jorge Eduardo Divulgação

Washingthai foi hexa campeão brasileiro de kickboxing, e o primeiro Brasileiro campeão da Copa do Mundo de Kickboxing. “Comecei nas artes marciais através da capoeira aos 16 anos, no bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo, na associação de moradores, com o mestre Luiz Carlos “Mestre Ninguém “. Depois conheci o kick boxing, aos 21, em Vilar do Teles (São João de Meriti), com o mestre Beto Padilha, e desde então, eu pratico o kick boxing e Muay Thai. Hoje é uma felicidade imensa ver todo meu esforço recompensado ao levantar o cinturão de campeão. Um orgulho para meus país, meu filho, meus irmãos e amigos, que ficaram em Belford Roxo torcendo por mim. Esse troféu é para todos os meninos da Baixada Fluminense que sonham em fazer história através da luta”, falou o campeão Washingthai.Washingthai foi hexa campeão brasileiro de kickboxing, e o primeiro Brasileiro campeão da Copa do Mundo de Kickboxing.