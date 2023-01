Tarcísio se encontrou com presidente na última sexta-feira, 27 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/01/2023 19:58

Brasília - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 30, que encontro com o presidente Lula (PT) em uma reunião na última sexta-feira, 27, não significa alinhamento político.

A declaração foi dada ao longo de uma entrevista concedida ao Programa "Pânico", da jovem Pan. De acordo com o chefe do Executivo paulista, as conversas com o petista ocorrem no "nível republicano".

"Eu sou governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, mas tenho que governar para todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar", destacou Tarcísio.

"É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter a conversa no nível republicano. E conversar não significa ter alinhamento político, de maneira nenhuma", complementou.

O pleito eleitoral de 2022 para a escolha do governador de São Paulo foi uma espécie de espelho do que ocorreu na corrida pelo Governo Federal, dado que Haddad (PT) e Tarcísio fizeram uma disputa semelhante à realizada por Lula e Bolsonaro (PL).

Enquanto entre os paulistas o candidato apoiado pelo ex-presidente da República saiu vencedor, o Chefe do Executivo Federal escolhido pela maioria dos brasileiros foi o candidato de esquerda.

Reunião de Lula com governadores

Na última sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma uma reunião com os governadores das 27 unidades federativas do Brasil. Também estiveram presentes ministros do governo federal.

O petista afirmou, durante o encontro, que "a disseminação do ódio acabou" e que os chefes dos estados têm o dever de garantir isso à população.

"Nós vamos mostrar ao povo brasileiro que o ódio acabou. Que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não vai se repetir. Vamos recuperar a democracia nesse país, e a essencialidade da democracia é falar o que quer, desde que não obstrua o direito do outro falar. Por isso, eu falo que o Brasil vai voltar a normalidade", declarou.