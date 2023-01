Dos R$ 7,5 milhões enviados por ele, R$ 5 milhões foram para fazer o trecho que o beneficia - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 30/01/2023 17:45

Brasília - Em nota enviada à reportagem, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), confirmou ter enviado verba do orçamento secreto para asfaltar a estrada que passa por sua Fazenda Alegria. Ele também admitiu conhecer o empresário Eduardo José Barros Costa, o Eduardo Imperador, apontado pela Polícia Federal como sócio oculto da empresa Construservice, que receberá pelo serviço. "É conhecido de Juscelino Filho há mais de 20 anos, antes mesmo de se tornar parlamentar", destaca a nota encaminhada pela assessoria do ministro.

Juscelino disse que as fazendas beneficiadas pela obra estão desde os anos 1980 nas mãos de sua família. Mas observou, por meio de sua assessoria, que elas são cercadas por "inúmeros povoados". "Considerar que a estrada de 19 km de extensão, que recebeu, sim, recursos de emenda do parlamentar via convênio com a Codevasf, beneficiou apenas sua propriedade é no mínimo leviano, uma vez que a estrada liga os povoados de Estirão e Jatobá", diz um trecho do comunicado. Dos R$ 7,5 milhões enviados por ele, R$ 5 milhões são para fazer o trecho que o beneficia.

Os laços familiares e afetivos do ministro com a região são "profundos", segundo a nota. "É natural e previsível que na qualidade de parlamentar, Juscelino Filho tenha o compromisso de levar recursos para a região, sua base política". O titular das Comunicações assinalou que as propriedades rurais da família "são frutos de investimentos realizados ao longo de décadas" e passam "de pai para filhos".

O secretário de Administração de Vitorino Freire, Josué Lima de Alencar, afirmou que a escolha das estradas para receber o asfalto foi feita pelo município e que a empresa foi selecionada de acordo com os pré-requisitos da licitação.

"Licitação pública não tem escolha de prefeito, não tem escolha de deputado. O senhor é repórter, deve saber como é feita uma licitação, né?", perguntou. Alencar desligou o telefone quando questionado por que a prefeitura decidiu asfaltar a estrada que passa em frente à fazenda de Juscelino.

A reportagem tentou localizar a prefeita de Vitorino Freire, Luanna Rezende (União Brasil). As mensagens não foram respondidas. Irmã de Juscelino, ela aparece nos registros oficiais como dona de ao menos um dos imóveis cortados pela estrada que será pavimentada com verba enviada pelo ministro. Os demais pertencem a Juscelino ou à mulher dele. Em Vitorino Freire, o haras está em nome de Luanna.

Procurado, o advogado Tharick Santos Ferreira, que atua na defesa da Construservice e de Eduardo Imperador, não se manifestou.

Afastado por corrupção, gerente mantém salário

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) confirmou à reportagem que afastou o funcionário acusado pela Polícia Federal de receber R$ 250 mil de propina da Construservice, a empresa beneficiada pela emenda secreta do ministro Juscelino Filho (Comunicações). Julimar Alves da Silva Filho, gerente regional de Empreendimento de Irrigação, está impedido de entrar na sede da empresa.

A Codevasf informou, porém, que a decisão judicial não prevê prejuízo na remuneração. Assim, ele continua recebendo salário normalmente. Em dezembro, último registro, o valor foi de R$ 20 119,19.

Indicado pelo grupo político do ministro para ocupar o cargo de confiança, Julimar assinou um parecer, no dia 18 de agosto de 2021, dando aval para a obra que beneficia a fazenda de Juscelino. Segundo a Codevasf, a responsabilidade pela seleção da empresa e indicação das estradas é da prefeitura de Vitorino Freire.