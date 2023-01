"Quem matou meus parentes foi Jair Bolsonaro", afirma líder Yanomami - Reprodução

"Quem matou meus parentes foi Jair Bolsonaro", afirma líder YanomamiReprodução

Publicado 30/01/2023 16:35 | Atualizado 30/01/2023 17:04

O líder indígena yanomami Davi Kopenawa disse, durante entrevista ao portal Amazônia Real, na última sexta-feira (27), que o governo de Jair Bolsonaro é o responsável para crise humanitária nas terras Yanomamis .



Kopenawa relembrou como Bolsonaro atuou junto dos interesses dos interesses dos garimpeiros, além de ter 'ido embora' e não dado atenção aos indígenas quando a crise veio a público.

Segundo o cacique, o mercúrio contamia a água dos rios. Os indígenas bebem a água contaminada e ficam doentes, com queda de cabelo, coceira no corpo e sem forças para realizar suas atividades, muitos morrem, deixando crianças sozinhas.



"Quem matou meu parente, meus irmãos, minha família foi o presidente Jair Bolsonaro", diz Davi Kopenawa



O líder indígena afirma que nos últimos quatro anos cerca de 70 mil garimpeiros invadiram as terras Yanomami e com eles vieram as doenças, que suspostamente são causadas pelo uso ilegal de mercúrio na atividadade.

Veja a entrevista na íntegra nas redes sociais da Apib - Articulação dos povos indígenas do Brasil.



"Yanomamis estão morrendo com doença de garimpo"

Veja os principais pontos da entrevista do Líder Indígena Yanomami: