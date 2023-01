Ao menos cinco secretários de Tarcísio têm proximidade de Guedes - Antônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 31/01/2023 09:03

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda, 30, que o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, vai presidir um conselho que será criado em sua gestão. A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Jovem Pan.

"A gente vai ter três economistas de ponta. E Paulo Guedes não vai só fazer parte desse conselho, como vai presidir", disse o governador, sem detalhar qual será a função do grupo.



"Não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa e tão genial quanto Paulo Guedes, que enfrentou essa crise horrorosa e conseguiu fazer o Brasil sair do outro lado", afirmou Tarcísio. Ambos foram ministros do governo Bolsonaro.

Ao menos cinco secretários de Tarcísio têm proximidade ou atuaram no Ministério da Economia sob Guedes. Questionado sobre a reforma tributária discutida em âmbito federal, o governador defendeu a unificação dos impostos federais sobre consumo (como PIS e Cofins) em uma primeira fase.