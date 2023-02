Bolsonaro foi homenageado em um evento organizado pela 'Yes Brazil USA' - Chandan Khanna / AFP

Bolsonaro foi homenageado em um evento organizado pela 'Yes Brazil USA'Chandan Khanna / AFP

Publicado 01/02/2023 08:34

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) expressou na terça-feira, 31, a intenção de continuar envolvido na política do Brasil, durante um evento em Orlando, Flórida. No discurso, Bolsonaro voltou a questionar o resultado das eleições em que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro de 2022.

"Não podemos abandonar a política", declarou o ex-presidente de extrema-direita para quase 400 simpatizantes. "Estou com 67 anos e pretendo continuar ativo na política brasileira", acrescentou.

Bolsonaro foi homenageado em um evento organizado pela 'Yes Brazil USA', uma organização conservadora criada por brasileiros que moram nos Estados Unidos.

O local escolhido, o salão de festas de um restaurante localizado em um shopping center, ao lado de uma pista de boliche.

"Eu nunca fui tão popular. O ano passado superou muito 2018" (quando venceu as eleições), afirmou Bolsonaro, que voltou a questionar a vitória de Lula.

"No final das contas a gente fica com uma interrogação na cabeça. Mas vamos enfrentar, e vamos, se Deus quiser, juntos, vencer, esse momento".

O político de extrema-direita viajou para a Flórida em 30 de dezembro, dois dias antes do fim de seu mandato, e não compareceu à cerimônia de posse de Lula.

Atos que o ex-presidente voltou a condenar na terça-feira: "Lamento o que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro. Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo".

Longe das investigações e de um país do qual afirmou sentir muitas saudades, Bolsonaro recebeu o carinho dos seguidores em Orlando. Muitos o abraçaram, fizeram selfies e o aplaudiram quando chegou ao salão.

O ex-presidente acompanhou por uma hora uma série de homenagens, uma oração em seu nome, duas canções e vários discursos com elogios a seu governo.

No momento do discurso, ele foi muito aplaudido. Entre os seguidores de Bolsonaro, pessoas de todas as idades, estava Daniela Esteves.

A advogada brasileira de 46 anos, moradora da Flórida, afirmou que "ele é um dos melhores presidentes que tivemos no Brasil, com certeza".

Ross Caviccioli, 45 anos, lamentou a vitória de Lula: "As coisas no Brasil agora não estão boas, no último mês, nas últimas semanas, e acreditamos que o Brasil merece um presidente melhor", disse.

O evento de terça, foi o primeiro ato público de Bolsonaro desde sua chegada a Orlando, onde está morando na casa do ex-lutador de MMA José Aldo.

Na segunda-feira, 30, foi anunciado que Bolsonaro deu entrada em um pedido de visto de seis meses para permanecer nos Estados Unidos.