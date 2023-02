Zeca Dirceu - Divulgação

Publicado 01/02/2023 11:12

O novo líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu (PR), afirmou nesta quarta-feira, 1º, que a relação dos petistas com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, será "respeitosa", de diálogo e, quando necessário, de enfrentamento. O parlamentar também disse que a posse dos 513 deputados eleitos, que ocorre nesta quarta, é uma prova da resiliência da democracia após os atos golpistas de 8 de janeiro, quando os prédios dos três Poderes foram invadidos e depredados.

"Em qualquer contexto, a relação com o PL será respeitosa, de diálogo, quando necessário de enfrentamento, de questionamento, de debate, embora dentro dos padrões civilizados que, infelizmente, no último governo não prosperaram", declarou o parlamentar, a jornalistas.

Dirceu afirmou que tem conversado com o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que será candidato a 2º vice-presidente da Câmara, na chapa do presidente Arthur Lira (PP-AL), da qual o PT também faz parte. O PL terá a maior bancada, com 99 deputados, o que representa um desafio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A posse hoje, todo esse ato, a organização é uma demonstração da nossa resiliência, do País, da democracia e da Nação. É a prova que a democracia resiste", emendou.