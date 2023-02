Filha do ex-parlamentar foi eleita como deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro - Redes sociais/Reprodução

Publicado 01/02/2023 16:13

Brasília - O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB) retornou à Casa nesta quarta-feira, 1°, para assistir a posse da filha Dani Cunha (União Brasil). A herdeira do ex-parlamentar foi eleita no ano passado deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro.



Cunha conversou com antigos colegas, caminhou pelos corredores da Câmara, cumprimentou funcionários e assistiu de dentro do plenário principal o começo dos trabalhos da Casa de Leis.



O ex-deputado recebeu autorização para estar no plenário principal porque usou o broche de parlamentar. O objeto fica com os políticos mesmo depois deles perderem o mandato.



Eduardo Cunha nasceu no Rio de Janeiro, mas transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo. O plano dele era ser eleito pelo estado paulista, não dividindo eleitor com a filha no Rio de Janeiro. Ele não conseguiu vencer, enquanto Dani recebeu 75.810 votos, consagrando-se vitoriosa.

Eduardo Cunha e o antipetismo

Em 2015, Cunha foi eleito presidente da Câmara mesmo sem o apoio do PT. Ele se colocou como oposição à ex-presidente Dilma Rousseff, mas segurou durante alguns meses a abertura de processo de impeachment.



Só que Cunha passou as chamadas “pautas-bombas”, que não eram do interesse do então governo federal. A relação piorou e o ex-presidente da Casa colocou o processo em votação, o que levou o afastamento de Dilma do cargo e a entrada de Michel Temer (MDB-SP) no poder em 2016.

Queda

Só que o poder de Cunha ruiu rapidamente. Em 2016, ele foi cassado pela Câmara depois de ser acusado de uma série de denúncias. Ele foi indiciado e condenado por crimes de corrupção-passiva e lavagem de dinheiro.



Após seis anos preso, suas sentenças foram anuladas pela Justiça. O TRF-1 apontou que os processos que condenaram o ex-deputado estavam viciados.

Tentativa de retorno

Com os processos anulados, Cunha recuperou seus direitos políticos e concorreu ao cargo de deputado federal. Ele afirmou que seria um antipetista na Câmara e defendeu a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).



Derrotado, sobrou ao ex-parlamentar apenas motivos para comemorar a vitória da filha.